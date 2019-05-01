В США опасаются потери позиций в космосе на фоне успехов КНР и России

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан отметил необходимость изменить американскую космическую стратегию, чтобы не терять своего превосходства в космосе на фоне успехов России и Китая.

Об этом он написал для The Wall Street Journal.

Как отметил Шанахан, в 2018 году Китай запустил 38 ракет на орбиту, при этом США запустили 17. Он также указал на тот факт, что Китайское национальное космическое управление посадило луноход на обратную сторону Луны.

По его мнению, риск отставания в космической отрасли связан со снижением затрат на запуск ракет, при этом над космическими возможностями работают «более 10 различных организаций Вооружённых сил США».

«Это слишком громоздкий и медленный подход, чтобы идти в ногу с Китаем и Россией. США должны изменить свою космическую стратегию», — подчеркнул Шанахан.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о лидерстве России в производстве ракетных двигателей.

Также член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук в беседе с НСН прокомментировал заявление Рогозина о планах США по высадке на Луну.