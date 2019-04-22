Рогозин рассказал о лидерстве России в производстве ракетных двигателей

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин провёл встречу в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в Москве с главами представительств иностранных государств. Отмечается, что в рамках мероприятия он рассказал о работе возглавляемой им госкорпорации.

Как рассказали в корпорации, для иностранных гостей организаторы мероприятия устроили экскурсию по центру, а впоследствии в ходе презентации перечислили направления деятельности российской ракетно-космической промышленности.

В свою очередь, Рогозин рассказал послам о российской орбитальной группировке, которая, по его словам, состоит из 156 космических аппаратов.

«Эта орбитальная группировка достаточна для того, чтобы решать основные задачи научного, оборонного и экономического космоса», — уточнил он.

Также глава «Роскосмоса» анонсировал намерения относительно нового поколения космических аппаратов «Глонасс».

«Сейчас мы разворачиваем новое поколение космических аппаратов «Глонасс» — «Глонасс К2». Предмет гордости здесь в том, что этот аппарат будет полностью состоять из российских комплектующих. То есть мы полностью переходим на российскую микроэлектронику», — пояснил Рогозин, отметив, что в настоящее время в стране идёт процесс пересмотра федеральной космической программы.

Кроме того, он рассказал о лидерстве России в производстве ракетных двигателей.

«Мы по-прежнему себя считаем (и, надеюсь, мы не ошибаемся) мировыми лидерами в производстве ракетных двигателей. Вы видите (на слайде. — RT) двигатель RD-180. Он поставляется в США и используется на ракетах класса Atlas... Преимущество этих двигателей таково, что мы имеем 85 успешных, безаварийных пусков. То есть прекрасная статистика работы», — заключил Рогозин.

Ранее Рогозин заявил, что Россия может создать под заказ модули для других стран, что позволит расширить Международную космическую станцию.