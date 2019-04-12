Рогозин заявил о готовности России создать модули для расширения МКС

Россия может создать под заказ модули для других стран, что позволит расширить Международную космическую станцию (МКС). Об этом в интервью RT заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Мы прорабатываем несколько очень серьёзных, я бы даже сказал, глобальных стратегических проектов с арабами: и с Эмиратами, и с Саудовской Аравией, и с Бахрейном. Там речь идёт о том, чтобы в будущем эти страны могли получить с помощью России свои рабочие места на МКС», — сказал он.

Как подчеркнул Рогозин, речь идёт не только о доставке, но и полноценных экипажах.

«У нас же всё-таки лидерство пока сохраняется, надеюсь, сохранится в плане создания орбитальных модулей. И мы вот новый модуль будем вводить с 2022 года. В принципе, мы можем сделать под заказ аналогичные модули как жилые помещения и для других стран и тем самым расширить МКС дальше», — добавил он.

Он отметил, что «какие-то модули в силу усталости металла, ресурсов будут отмирать, но другие будут наращиваться».

«Станция может жить очень долго за счёт такого нового партнёрства», — заключил он.

Ранее стало известно, что научно-энергетический и узловой модули, которые планируется ввести в состав российского сегмента МКС, намерены оснастить противометеоритной защитой из отечественной бронежилетной ткани.