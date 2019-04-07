Новые российские модули МКС защитят с помощью бронежилетной ткани

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Научно-энергетический и узловой модули (НЭМ и УМ), которые собираются ввести в состав российского сегмента Международной космической станции (МКС), намерены оснастить противометеоритной защитой из отечественной бронежилетной ткани.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы журнала Ракетно-космической корпорации (РКК)«Энергия» — «Космическая техника и технологии».

«Базальтовая и бронежилетная ткани, из которых была составлена структура промежуточного экрана, не уступали (по итогам испытаний. — RT) по свойствам тканям Nextel и Kevlar, применяемым в экранной защите модулей NASA», — указывается в соответствующей статье.

Запуск НЭМ и УМ, а также их ввод в состав МКС должны состояться в 2021 и 2022 годах соответственно.

Ранее сообщалось, что Россия запустит первый спутник Туниса в 2020 году.

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