Новые российские модули МКС защитят с помощью бронежилетной ткани
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы журнала Ракетно-космической корпорации (РКК)«Энергия» — «Космическая техника и технологии».
«Базальтовая и бронежилетная ткани, из которых была составлена структура промежуточного экрана, не уступали (по итогам испытаний. — RT) по свойствам тканям Nextel и Kevlar, применяемым в экранной защите модулей NASA», — указывается в соответствующей статье.
Запуск НЭМ и УМ, а также их ввод в состав МКС должны состояться в 2021 и 2022 годах соответственно.
Ранее сообщалось, что Россия запустит первый спутник Туниса в 2020 году.