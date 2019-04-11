Эксперт прокомментировал заявление Рогозина о планах США по высадке на Луну
- РИА Новости
«Луна может быть интересна как база для дальнейшего рывка в космос. На Луне небольшое притяжение, это позволяет создать там мощную космическую станцию», — сказал эксперт.
По его словам, на Луне также имеется большое количество полезных ископаемых. Ещё один интерес, считает Сивков, связан с наукой.
Кроме того, рассказал эксперт, на Луне можно разместить военную базу.
«Если эта база будет создана, и никто, кроме американцев, не будет этой базой владеть, то, конечно, это будет иметь определённые преимущества», — заключил он.
Ранее Рогозин заявил, что космос бывает не только гражданским.