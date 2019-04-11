Рогозин назвал планы США по высадке на Луну «ширмой»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что планы Соединённых Штатов по высадке людей на Луну могут являться «ширмой» для проведения неких операций.

«Мы же понимаем, что и в прошлые десятилетия, и сейчас часто такого рода операции в космосе являются некоей ширмой для проведения неких недекларируемых операций. Космос бывает не только гражданским», — приводит его слова kp.ru.

Рогозин подчеркнул, что не видит других причин для повторного отправления США человека на Луну спустя 50 лет после первой высадки.

«Не думаю, что есть военные интересы на Луне. Хотя не исключаю, например, что некие эксперименты, которые там могут проводиться в условиях повышенной радиации, в условиях малой гравитации, могут представлять интерес и для военных», — добавил он.

Ранее глава NASA Джим Брайденстайн призвал международных партнёров оказать помощь в организации отправки американцев на Луну в 2024 году.

В конце марта вице-президент США Майк Пенс потребовал от NASA высадить человека на Луну в течение пяти лет.