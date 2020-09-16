В США заявили о намерении отказаться от российских двигателей РД-180
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«Наш текущий план — вывести наше семейство ракет Atlas-5 из эксплуатации в середине 2020-х годов», — цитирует РИА Новости Арнольд.
Вместе с этим она уточнила, что решение компании по срокам остановки эксплуатации ракеты-носителя Atlas-5 зависит от спроса клиентов и может измениться.
В феврале аналитики американского конгресса заявили о невозможности заменить российский ракетный двигатель РД-180 до 2030 года.
В марте сообщалось, что США закупят у России четыре ракетных двигателя РД-181.