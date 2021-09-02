Рогозин рассказал об элементах искусственного интеллекта у новой орбитальной станции
- @roscosmos
«Должен быть высочайшего уровня интеллект у самой машины, у самой станции с элементами искусственного интеллекта», — приводит ТАСС ответ Рогозина на вопрос о принципиальных отличиях новой перспективной станции от предыдущих систем.
Рогозин также сообщил, что «должны быть внекорабельные роботы».
Также глава «Роскосмоса» заявил, что начало развёртывания Российской орбитальной служебной станции планируется через пять-шесть лет.