Рогозин рассказал об элементах искусственного интеллекта у новой орбитальной станции

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе марафона «Новое Знание» рассказал об элементах искусственного интеллекта у новой орбитальной станции.

«Должен быть высочайшего уровня интеллект у самой машины, у самой станции с элементами искусственного интеллекта», — приводит ТАСС ответ Рогозина на вопрос о принципиальных отличиях новой перспективной станции от предыдущих систем.

Рогозин также сообщил, что «должны быть внекорабельные роботы».

Также глава «Роскосмоса» заявил, что начало развёртывания Российской орбитальной служебной станции планируется через пять-шесть лет.