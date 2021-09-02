Рогозин рассказал об элементах искусственного интеллекта у новой орбитальной станции

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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе марафона «Новое Знание» рассказал об элементах искусственного интеллекта у новой орбитальной станции.
Рогозин рассказал об элементах искусственного интеллекта у новой орбитальной станции
  • @roscosmos

«Должен быть высочайшего уровня интеллект у самой машины, у самой станции с элементами искусственного интеллекта», — приводит ТАСС ответ Рогозина на вопрос о принципиальных отличиях новой перспективной станции от предыдущих систем.

Рогозин также сообщил, что «должны быть внекорабельные роботы».

Также глава «Роскосмоса» заявил, что начало развёртывания Российской орбитальной служебной станции планируется через пять-шесть лет.

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