В «Роскосмосе» рассказали о ситуации со сближением фрагмента ракеты Falcon 9 с МКС
- Reuters
Об этом сообщается на сайте госкорпорации.
Отмечается, что, согласно данным российских специалистов, «минимальное расстояние между МКС и данным объектом составит более 5,3 км».
«Ситуация находится под контролем», — заявили в «Роскосмосе».
Там подчеркнули, что «станция и экипаж 66-й долговременной экспедиции работают в обычном режиме».
«По состоянию на 24 ноября 2021 года данный фрагмент не представляет угрозы для МКС, проведение манёвра уклонения не требуется», — говорится в сообщении.
Ранее в «Роскосмосе» сообщали, что к МКС 25 ноября в 07:18 мск приблизится фрагмент ракеты компании SpaceX Falcon 9, которая была запущена в 2019 году.