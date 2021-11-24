В «Роскосмосе» рассказали о ситуации со сближением фрагмента ракеты Falcon 9 с МКС

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В «Роскосмосе» сообщили, что сотрудники Главного информационно-аналитического центра Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ЦНИИмаш «продолжают контролировать ситуацию со сближением 25 ноября 2021 года в 07:18 мск фрагмента ракеты-носителя Falcon 9 с Международной космической станцией».
В «Роскосмосе» рассказали о ситуации со сближением фрагмента ракеты Falcon 9 с МКС
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

Отмечается, что, согласно данным российских специалистов, «минимальное расстояние между МКС и данным объектом составит более 5,3 км».

«Ситуация находится под контролем», — заявили в «Роскосмосе».

Там подчеркнули, что «станция и экипаж 66-й долговременной экспедиции работают в обычном режиме».

«По состоянию на 24 ноября 2021 года данный фрагмент не представляет угрозы для МКС, проведение манёвра уклонения не требуется», — говорится в сообщении.

Ранее в «Роскосмосе» сообщали, что к МКС 25 ноября в 07:18 мск приблизится фрагмент ракеты компании SpaceX Falcon 9, которая была запущена в 2019 году. 

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