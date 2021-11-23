Фрагмент американской ракеты Falcon 9 приблизится к МКС утром 25 ноября

Короткая ссылка
В «Роскосмосе» сообщили, что к Международной космической станции (МКС) 25 ноября в 07:18 мск приблизится фрагмент ракеты компании SpaceX Falcon 9, которая была запушена в 2019 году. Главная оперативная группа управления российским сегментом станции контролирует ситуацию.
Фрагмент американской ракеты Falcon 9 приблизится к МКС утром 25 ноября
  • @roscosmos
  • Twitter

«По информации Главного информационно-аналитического центра Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ЦНИИмаш, 25 ноября в 07:18 мск ожидается сближение с Международной космической станцией фрагмента американской ракеты-носителя Falcon 9, запущенной в 2019 году», — сообщила российская госкорпорация.

По данным российских специалистов, минимальное расстояние между станцией и фрагментом Falcon 9 составит почти 5,5 км.

Экипаж МКС-66 работает в обычном режиме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить