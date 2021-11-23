Фрагмент американской ракеты Falcon 9 приблизится к МКС утром 25 ноября

В «Роскосмосе» сообщили, что к Международной космической станции (МКС) 25 ноября в 07:18 мск приблизится фрагмент ракеты компании SpaceX Falcon 9, которая была запушена в 2019 году. Главная оперативная группа управления российским сегментом станции контролирует ситуацию.

@roscosmos

Twitter

«По информации Главного информационно-аналитического центра Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ЦНИИмаш, 25 ноября в 07:18 мск ожидается сближение с Международной космической станцией фрагмента американской ракеты-носителя Falcon 9, запущенной в 2019 году», — сообщила российская госкорпорация. По данным российских специалистов, минимальное расстояние между станцией и фрагментом Falcon 9 составит почти 5,5 км. Экипаж МКС-66 работает в обычном режиме.