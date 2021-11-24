Ракета «Союз» с модулем «Причал» стартовала с Байконура

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Ракета-носитель «Союз-2.1б» с грузовым кораблём-модулем «Прогресс М-УМ» и узловым модулем «Причал» стартовала с Байконура. Трансляцию пуска ведёт «Роскосмос».
Ракета «Союз» с модулем «Причал» стартовала с Байконура
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Полёт к МКС займет двое суток, по информации ТАСС, стыковка к многоцелевому лабораторному модулю «Наука» ожидается в 18:25 мск 26 ноября.

Модуль «Причал», предназначенный для дополнительного наращивания российского сегмента МКС, имеет шесть стыковочных узлов для приёма и размещения вокруг него других модулей и кораблей.

Масса корабля-модуля составляет 8180 кг, из них 4650 кг — масса самого модуля. 

Первая стыковка пилотируемого корабля «Союз» к новому модулю Международной космической станции «Причал» запланирована на 18 марта 2022 года.

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