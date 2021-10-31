«Роскосмос» показал, как будет выглядеть эмблема нового узлового модуля МКС «Причал»

«Роскосмос» впервые представил эмблему очередной российской миссии к Международной космической станции (МКС) с узловым модулем «Причал».

«Общий вид эмблемы «Причала» продолжает основную идею (и символику), использованную в подобном шевроне многоцелевого лабораторного модуля «Наука», включая логотип госкорпорации «Роскосмос» и фирменную красную окантовку, однако пятиугольную форму стоит назвать уникальной», — сообщила госкорпорация.

Данная форма связана с тем, что модуль имеет пять пассивных стыковочных узлов для причаливания пилотируемых и грузовых кораблей российского производства и для возможного расширения конфигурации российского сегмента.

Две звезды в левом углу пятиугольника символизируют два новых модуля в российском сегменте — «Науку» и «Причал».

Также две большие звезды можно увидеть в правом углу эмблемы — они символизируют функционально-грузовой блок «Заря» и служебный модуль «Звезда». Две маленькие звезды там же — это малые исследовательские модули «Рассвет» (МИМ-1) и «Поиск» (МИМ-2).

Пуск ракеты ракеты-носителя «Союз-2.1б» с грузовым кораблём-модулем «Прогресс М-УМ» с «Причалом» намечен на 24 ноября (16:06 мск).

Модуль «Причал», предназначенный для дополнительного наращивания российского сегмента МКС, будет иметь шесть стыковочных узлов для приёма и размещения вокруг него других модулей и кораблей.