В «Роскосмосе» рассказали о планах по доставке модуля «Наука» на МКС

Запуск многофункционального лабораторного модуля «Наука» к МКС запланирован на конец апреля 2021 года, его полёт займёт примерно неделю, сообщил замдиректора департамента пилотируемых программ «Роскосмоса» Владимир Данеев.

«Дата пуска модуля «Наука», предварительно, конец апреля, но мы сейчас посмотрим по программе полёта, чтобы наиболее комфортно довести его до станции, потому что лететь он должен примерно неделю», — сказал Данеев.

По его словам, после интеграции модуля «Наука» будет запущен узловой модуль «Причал», предназначенный для дополнительного наращивания российского сегмента МКС. Его можно будет пристыковать только после пристыковки «Науки».

«Сейчас мы планируем его запуск на сентябрь ориентировочно», — сказал он во время онлайн-мероприятия по случаю 20-летия полёта МКС в пилотируемом режиме.

Как ранее рассказал директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, запуск многофункционального лабораторного модуля «Наука» для МКС — это хороший знак, потому что «Россия таким образом демонстрирует уверенность в станции, в её жизни, в её возможности развиваться дальше».

Модуль способен вырабатывать кислород на шесть человек. С этим модулем космонавты получат второй туалет, каюту для третьего члена экипажа и европейский манипулятор ERA — с ним можно будет выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.