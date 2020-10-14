Экипажи «Союза МС-17» и МС-18 многократно выйдут в открытый космос

Экипажи кораблей «Союз МС-17» и «Союз МС-18» планируют многократно выходить в открытый космос, сообщил журналистам генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Экипажи, который сегодня улетел и который мы планируем в апреле отправить, готовятся к большому количеству выходов (в открытый космос. — RT) для стыковки всех кабелей, всех конструктивных элементов модуля «Наука» с МКС», — цитирует его ТАСС.

Рогозин отметил, что запуск многофункционального лабораторного модуля «Наука» для МКС — это хороший знак, потому что «Россия таким образом демонстрирует уверенность в станции, в её жизни, в её возможности развиваться дальше».

Как пишет агентство, модуль «Наука» способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С этим модулем космонавты получат второй туалет, каюту для третьего члена экипажа и европейский манипулятор ERA — с ним можно будет выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.

14 октября корабль «Союз МС-17» с тремя членами экипажа, космонавтами «Роскосмоса» Сергеем Рыжиковым и Сергеем Кудь-Сверчковым, а также астронавтом NASA Кэтлин Рубинс, впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд по скорости полёта к станции. Он занял чуть больше трёх часов.

22 октября планируется возвращение экипажа корабля «Союз МС-16» с экипажем МКС-63 в составе Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и Кристофера Кэссиди.