Корабль «Союз МС-17» установил рекорд по скорости полёта к МКС

Корабль «Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд по скорости полёта к станции. Он занял чуть больше трёх часов.

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Стыковка с модулем «Рассвет» произошла в 11:48 мск. К МКС причалили российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс. Ракета-носитель «Союз-2.1а» была запущена с космодрома Байконур в 08:45 мск.