Корабль «Союз МС-17» установил рекорд по скорости полёта к МКС
Корабль «Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд по скорости полёта к станции. Он занял чуть больше трёх часов.
- © NASA/Роскосмос
Стыковка с модулем «Рассвет» произошла в 11:48 мск.
К МКС причалили российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» была запущена с космодрома Байконур в 08:45 мск.
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