Китайский зонд «Тяньвэнь-1» успешно приземлился на поверхность Марса

Первый китайский зонд по исследованию Марса «Тяньвэнь-1» совершил успешную посадку на поверхность планеты.

Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.

Как отмечается, космический аппарат вышел на орбиту Марса в феврале и провёл более двух месяцев, обследуя потенциальные места посадки.

Ранее китайский космический зонд «Тяньвэнь-1» прислал новые снимка Марса.

23 июля 2020 года Китай заявил об успешном запуске своего первого зонда для изучения Марса «Тяньвэнь-1».