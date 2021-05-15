Китайский зонд «Тяньвэнь-1» успешно приземлился на поверхность Марса

Короткая ссылка
Первый китайский зонд по исследованию Марса «Тяньвэнь-1» совершил успешную посадку на поверхность планеты.
Китайский зонд «Тяньвэнь-1» успешно приземлился на поверхность Марса
  • globallookpress.com

Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.

Как отмечается, космический аппарат вышел на орбиту Марса в феврале и провёл более двух месяцев, обследуя потенциальные места посадки.

Ранее китайский космический зонд «Тяньвэнь-1» прислал новые снимка Марса.

23 июля 2020 года Китай заявил об успешном запуске своего первого зонда для изучения Марса «Тяньвэнь-1».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить