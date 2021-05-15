Китайский зонд «Тяньвэнь-1» успешно приземлился на поверхность Марса
- globallookpress.com
Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.
Как отмечается, космический аппарат вышел на орбиту Марса в феврале и провёл более двух месяцев, обследуя потенциальные места посадки.
Ранее китайский космический зонд «Тяньвэнь-1» прислал новые снимка Марса.
23 июля 2020 года Китай заявил об успешном запуске своего первого зонда для изучения Марса «Тяньвэнь-1».