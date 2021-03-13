«Позволит прочесть историю Вселенной»: на Байкале начал работу уникальный нейтринный телескоп

В Иркутской области введён в эксплуатацию крупнейший в Северном полушарии нейтринный телескоп Baikal-GVD, сообщает Минобрнауки РФ. Ожидается, что его эксплуатация позволит вывести на новый уровень изучение эволюции галактик и Вселенной. Комплекс установлен на озере Байкал, вода которого является наиболее подходящей средой для исследования нейтрино — частиц, содержащих информацию о событиях, произошедших миллионы лет назад. Помимо российских, в проекте участвуют и европейские учёные. По мнению экспертов, работа Baikal-GVD будет иметь большое значение для мировой фундаментальной науки.

На озере Байкал был запущен крупнейший в Северном полушарии нейтринный телескоп Baikal-GVD класса мегасайенс, сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

Ввод телескопа в эксплуатацию состоялся в рамках Года науки и технологий в России, целью которого является привлечение молодёжи к исследовательской деятельности.

«Здесь, на Байкале, в уникальном месте, развивается наука мирового уровня — наши лучшие научные институты, университеты, в том числе и региональные, объединили усилия в проекте Байкальского глубоководного нейтринного телескопа», — сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на церемонии запуска комплекса.

По его словам, такие проекты дают возможность молодым людям Иркутской области участвовать в научных исследованиях и инженерно-технологических работах в родном регионе. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, в свою очередь, выразил надежду на то, что регион станет одним из центров фундаментальной науки России.

Сооружение нейтринного телескопа Baikal-GVD началось в 2015 году. В проекте принимают участие российские и европейские научные организации.

Со стороны РФ в состав соисполнителей входят Институт ядерных исследований РАН, Санкт-Петербургский морской государственный технический университет, Иркутский государственный университет, Нижегородский государственный технический университет, с европейской — Институт экспериментальной и прикладной физики Технического университета (Чехия), Университет имени Яна Амоса Коменского (Словакия), Польская академия наук, немецкая компания EvoLogiсs GmbH.

«Байкальский нейтринный телескоп относится к установкам класса мегасайенс. Такие проекты расширяют международное сотрудничество, привлекают молодых учёных и подтверждают статус России как ведущей научной державы, что соответствует целям и приоритетам нацпроекта «Наука», — сообщает пресс-служба Минобрнауки.

В разговоре с RT помощник директора Объединённого института ядерных исследований (Москва) Ирек Сулейманов заявил, что интерес зарубежных учёных обусловлен высоким потенциалом российской фундаментальной науки и чрезвычайно подходящей для исследований местностью.

«Сотрудничество с зарубежными партнёрами внесло немалый вклад в успешную реализацию проекта, но прежде всего это новая вершина, покорённая Россией. Именно РФ решает амбициозные научные задачи, и это высоко оценивают многие учёные из других стран, для которых политические вопросы отходят на второй план», — сказал Сулейманов.

«Узнать, что происходило миллиарды лет назад»

Российские и зарубежные специалисты рассчитывают, что эксплуатация Baikal-GVD позволит вывести на новый уровень изучение эволюции галактик и Вселенной. Чтобы ответить на ключевые вопросы астрономии и астрофизики, учёные намереваются исследовать потоки нейтрино сверхвысоких энергий.

Нейтрино — это фундаментальная частица, которая движется практически со скоростью света и очень слабо взаимодействует с окружающей средой. Именно благодаря этим свойствам, как полагают физики, она способна хранить информацию о рождающихся или умирающих галактиках, а также о «различных экзотических звёздных объектах».

Как говорится в материалах Минобрнауки РФ, изучение потоков нейтрино сверхвысоких энергий «позволит прочесть историю Вселенной и узнать, что в ней происходило миллионы и даже миллиарды лет назад».

Инструментом для реконструкции возникновения и развития галактик должны стать именно байкальские нейтрино из-за особых природных свойств самого глубокого и чистого озера на планете.

«Уникальная прозрачность байкальской воды позволяет определять направление нейтрино с наилучшей точностью. Глубина важна для защиты установки от света, оставляемого атмосферными мюонами (частицами, которые регистрируются в космических лучах. — RT). Толщина льда, которым озеро покрыто в течение февраля и марта, позволяет осуществлять сборку элементов глубоководного телескопа в зимний период со льда, что упрощает монтаж новых детекторов», — пояснили в научном ведомстве.

Информация, которая будет получена с помощью телескопа, позволит сформировать экспериментальную базу исследований проблем астрономии и астрофизики элементарных частиц. Специалисты уже располагают первыми данными, полученными на стадии монтажа Baikal-GVD.

«Беспрецедентные возможности»

Строительство Baikal-GVD велось на 106-м км Кругобайкальской железной дороги. Комплекс состоит из сети глубоководных станций, стальных тросов, прикреплённых ко дну озера якорями, и системы поплавков (кухтылей).

«К тросу подвешены 36 оптических модулей на расстоянии 15 м друг от друга. Также есть четыре электронных модуля, обеспечивающих электропитание, сбор данных, калибровку, синхронизацию и управление телескопом, и три-четыре гидроакустических модуля (модема) для точного позиционирования оптических модулей в водной среде», — сообщается в материалах Минобрнауки.

При этом глубоководные станции объединены в кластеры, каждый из которых соединён оптоэлектрическим кабелем с береговым центром, где круглосуточно дежурят операторы и электрики, контролирующие работу телескопа.

Ключевым элементом электронной начинки Baikal-GVD являются детекторы. Именно эти изделия улавливают потоки нейтрино высоких энергий и выделяют необходимые учёным частицы «из многократно превышающего уровня шумовых и фоновых сигналов».

По чувствительности детектор сравним с аналогичным устройством, установленным на нейтринном телескопе IceCube на Южном полюсе. Помимо технических характеристик, широкие возможности комплекса обеспечиваются благоприятной рабочей средой — байкальским льдом.

Угловое разрешение Baikal-GVD в несколько раз выше, чем у IceCube, что, как говорят учёные, открывает «беспрецедентные возможности для исследований в области нейтринной астрофизики и астрономии высоких энергий».

Запуск телескопа в перспективе позволит сформировать «мировую нейтринную сеть». Совместная работа нейтринных телескопов и других подробных установок в разных регионах Земли позволит вести поиск источников нейтринного излучения по всей небесной сфере.

Как утверждают разработчики Baikal-GVD, сооружение и эксплуатация телескопа не наносит вреда уникальной экосистеме Байкала. Например, детекторы изготавливаются из устойчивых к коррозии материалов — стекла и нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и безопасность конструкции для окружающей среды.

Установка элементов нейтринного телескопа Baikal-GVD

© Институт ядерных исследований РАН

Как сообщила в комментарии RT пресс-секретарь Института ядерных исследований РАН Полина Юдина, общая длина конструкций телескопа сравнима с высотой Останкинской телебашни (540 м). Она подчеркнула, что Baikal-GVD способен решать современные научные задачи на мировом уровне.

«Байкальский нейтринный телескоп — это повод для гордости. Далеко не каждое государство в принципе может позволить себе построить подобный комплекс. Это довольно дорого, технически сложно, требуется использование высоких технологий. В ближайшей перспективе Baikal-GVD станет самым крупным нейтринным телескопом в мире», — отметила Юдина.

Она подчеркнула, что монтаж конструкций и оборудования Baikal-GVD проводился со строжайшим соблюдением экологических стандартов региона — все работы тщательно контролировались местными природоохранными органами. Полина Юдина добавила, что Байкал является наиболее оптимальным местом для работы нового нейтринного телескопа.

«Легендарная прозрачность байкальской воды очень важна для наилучшей точности определения направления прилёта нейтрино. Baikal-GVD является очень чутким прибором контроля характеристик воды, а прозрачность воды напрямую влияет на работу телескопа», — сказала она.

В беседе с RT заместитель заведующего Баксанской нейтринной лабораторией Альберт Гонгапшев отметил, что эксплуатация Baikal-GVD имеет огромное значение для развития отечественной и мировой фундаментальной науки, так как позволит получить большой массив новых данных об эволюции Вселенной.

«Установка элементов телескопа заняла несколько лет и была весьма трудоёмкой. Но эти усилия с точки зрения фундаментальной науки полностью оправданны. Таких мощных установок, как Baikal-GVD, в мире очень мало. Например, российский телескоп имеет аналогичный с IceCube объём просматриваемого вещества», — отметил Гонгапшев.

По мнению эксперта, сейчас Baikal-GVD вышел на проектную мощность, позволяющую эффективно регистрировать «частицы сверхвысоких энергий». В перспективе благодаря установленному на Байкале оборудованию российские и европейские учёные получат «снимок Вселенной в той области, куда будет смотреть телескоп», говорит Гонгапшев.

«Нейтрино — это инструмент, с помощью которого мы смотрим на историю Вселенной. Кроме нейтрино, ни одна частица сквозь Землю из космоса пролететь не способна. Другое дело, что нейтрино сложно зарегистрировать, однако установка на Байкале хорошо справится с этой задачей», — заключил заведующий лабораторией.