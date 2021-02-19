Аппарат Perseverance совершил посадку на поверхность Марса
- globallookpress.com
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на трансляцию NASA.
Отмечается, что посадка продолжалась около семи минут.
Все операции во время неё осуществлялись в автоматическом режиме.
Как уточнили в NASA, уже получены два снимка с поверхности Марса.
Ранее прототип космического корабля Starship, который разрабатывается для полётов на Марс, взорвался при посадке в ходе испытаний на полигоне в районе Бока-Чика в американском штате Техас.