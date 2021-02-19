Аппарат Perseverance совершил посадку на поверхность Марса

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Американский аппарат Perseverance совершил успешную посадку на поверхность Марса.
Аппарат Perseverance совершил посадку на поверхность Марса
  • globallookpress.com

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на трансляцию NASA.

Отмечается, что посадка продолжалась около семи минут.

Все операции во время неё осуществлялись в автоматическом режиме. 

Как уточнили в NASA, уже получены два снимка с поверхности Марса.

Ранее прототип космического корабля Starship, который разрабатывается для полётов на Марс, взорвался при посадке в ходе испытаний на полигоне в районе Бока-Чика в американском штате Техас.

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