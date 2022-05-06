В Хакасии более 50 дачных строений пострадало в результате пожара

В Хакасии более 50 дачных строений пострадало в результате пожара на горе Самохвал в Абакане. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу региона Валентина Коновалова.

РИА Новости