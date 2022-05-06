В Хакасии более 50 дачных строений пострадало в результате пожара
В Хакасии более 50 дачных строений пострадало в результате пожара на горе Самохвал в Абакане. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу региона Валентина Коновалова.
- РИА Новости
«Ситуация сложная, у нас, по предварительным данным, более 50 дачных построек охвачено огнём», — сказал Коновалов.
По его словам, продолжается распространение пожара.
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