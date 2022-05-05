В Саратовской области горит птицефабрика на площади 900 квадратных метров

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В пресс-службе МЧС России заявили, что в Саратовской области горит птицефабрика на площади 900 кв. м.
В Саратовской области горит птицефабрика на площади 900 квадратных метров
  • РИА Новости

«В 16:25 мск поступило сообщение о пожаре в здании по выращиванию птицы по адресу: Саратовская область, р. п. Лысые Горы. По прибытии первых подразделений наблюдается возгорание кровли здания, по предварительной информации, на площади 900 кв. м», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Отмечается, что пока пострадавших в результате возгорания нет.

Ранее сообщалось, что в результате возгорания в цехе Пермского порохового завода погибли два сотрудника предприятия.

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