Два человека погибли при пожаре в цехе Пермского порохового завода
- РИА Новости
По данным госинспекции, 1 мая около 20:00 на производственном участке №12 производства «Пластмассы» произошло возгорание продукции.
«В результате происшествия пострадали три работника, из них один погиб на месте, два доставлены в больницу. В последующем ещё один работник скончался в больнице», — говорится в тексте заявления.
Комиссия устанавливает причины случившегося.
22 октября взрыв на заводе под Рязанью унёс жизни рабочих, находившихся в цехе по производству взрывчатых веществ на территории предприятия. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.
Басманный суд Москвы арестовал генерального директора ООО «Разряд» Сергея Нистраткина и учредителя предприятия Александра Егоршина.