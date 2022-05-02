Два человека погибли при пожаре в цехе Пермского порохового завода

В результате возгорания в цехе Пермского порохового завода погибли два сотрудника предприятия, сообщили в краевой государственной инспекции труда.

По данным госинспекции, 1 мая около 20:00 на производственном участке №12 производства «Пластмассы» произошло возгорание продукции.

«В результате происшествия пострадали три работника, из них один погиб на месте, два доставлены в больницу. В последующем ещё один работник скончался в больнице», — говорится в тексте заявления.

Комиссия устанавливает причины случившегося.

22 октября взрыв на заводе под Рязанью унёс жизни рабочих, находившихся в цехе по производству взрывчатых веществ на территории предприятия. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

Басманный суд Москвы арестовал генерального директора ООО «Разряд» Сергея Нистраткина и учредителя предприятия Александра Егоршина.