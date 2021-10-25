Суд арестовал гендиректора и учредителя по делу о взрыве цеха в Рязанской области

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Басманный суд Москвы арестовал генерального директора ООО «Разряд» Сергея Нистраткина и учредителя предприятия Александра Егоршина по делу о взрыве в цехе с порохом в Рязанской области, в результате которого погибли 17 человек.
Суд арестовал гендиректора и учредителя по делу о взрыве цеха в Рязанской области
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«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Егоршина меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили РИА Новости в суде, добавив, что аналогичную меру пресечения назначили Нистраткину.

Уточняется, что должностным лицам вменяют ч 3 ст. 217 УК России (нарушение требований промышленной безопасности, повлёкшее смерть двух или более лиц).

Ранее власти Рязанской области подтвердили гибель 17 человек при ЧП на заводе.

Глава региона Николай Любимов объявил 25 октября днём траура по погибшим.

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