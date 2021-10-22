«Объявлен день траура»: что известно о взрыве на заводе в Рязанской области
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Жертвами взрыва на заводе в посёлке Лесное Шиловского района Рязанской области, произошедшего утром 22 октября, стали, по последним официальным данным, 16 человек. Информацию о числе погибших подтвердил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.
По данным МЧС, информация о происшествии поступила в 08:22 мск.
Как рассказали в Следственном комитете, возгорание произошло на территории ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик», в помещении, используемом ООО «Разряд». По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина в регион были направлены криминалисты, расследование дела поручено Главному следственному управлению центрального аппарата СК.
«Следствием рассматриваются различные версии причин пожара. Однозначно говорить о причинах произошедшего можно будет после проведения ряда экспертиз», — отметили в ведомстве.
- Взрыв на заводе
«Речь идёт о частной компании ООО «Разряд», это гражданское предприятие по производству промышленных взрывчатых веществ», — пояснил источник RT в прокуратуре региона.
Глава районной администрации Владимир Луканцов сообщил, что завод находится на удалении 2 км от населённого пункта.
На место инцидента также прибыл врио главы МЧС России Александр Чуприян вместе с оперативной группой центрального аппарата ведомства. После осмотра места взрыва он провёл совещание с представителями правительства и правоохранительных органов региона, на котором обсуждалась организация аварийно-спасательных работ.
В МЧС уточнили, что открытое горение на месте пожара ликвидировано.
Кроме того, Чуприян отметил, что в цеху находятся несколько тонн селитры, однако она не представляет угрозы. Он уточнил, что специалисты разбавляют её водой, тем самым исключая возможность повторного взрыва.Также на russian.rt.com Жертвами взрыва на заводе в Рязанской области стали 16 человек
Официальный представитель Ростехнадзора Андрей Вилль уточнил, что в ближайшее время ведомство начнёт опрос работников организации.
В свою очередь, жительница посёлка Лесной рассказала RT, что у всех погибших при взрыве остались дети.
«У нас весь посёлок на ушах. У Аникина двое детей. У Игоря Расходчикова двое детей. Старшей дочери, Виктории, 17 лет, младшей, Софии, восемь. С Викой мы вместе ходим на тренировки. Сын Алпатова — мой бывший одноклассник. Ему 19 лет. Учился хорошо. Окончил школу с медалью. Хороший и отзывчивый парень. У Камалова остался 18-летний сын», — рассказала она.
Вместе с тем губернатор Рязанской области Николай Любимов выразил соболезнования родным погибших и пообещал оказать им необходимую помощь.
«Уже сейчас могу сказать, что семьям погибших будет выделено по 1 млн рублей», — сказал он.
Глава региона добавил, что 25 октября в области объявлен день траура по погибшим. Он поручил отменить все развлекательные мероприятия в этот день.
«25 октября в Рязанской области будет объявлено днём траура. Следует отменить все развлекательные мероприятия, на зданиях ЦИОГВ, администраций городов, районов, посёлков флаги должны быть приспущены», — отметил Любимов.
Как выяснил RT, за последние годы контролирующие органы выявляли на «Разряде» серьёзные нарушения правил безопасности.
Так, согласно данным базы «Контур.Фокус», в 2019 году на предприятии обнаружили нарушения, связанные с пожарной безопасностью: по имеющимся сведениям, сотрудники не осуществляют необходимый осмотр электрооборудования и сетей. Кроме того, на предприятии не хватало заземлителей. К тому же, по заявлению прокуратуры, рабочие при производстве пользовались небезопасными инструментами.
В 2018 году проверка установила, что на заводе нарушаются правила хранения взрывчатых веществ и правила защиты помещений от попадания молний.
Предприятие «Эластик», по имеющимся данным, было образовано в 2000 году и занималось производством оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В 2015 году было введено конкурсное управление. В настоящее время завод распродаёт имущество, последний договор купли-продажи был заключён 21 октября 2021 года.
По информации СПАРК-Интерфакс, судами рассматриваются ещё три арбитражных дела, в которых участвует завод, у предприятия есть долги и по налогам: за всё время работы в отношении него было заведено 178 исполнительных производств по налогам и сборам на сумму более 812 млн рублей.
Кроме того, в 2006 году управление пенсионного фонда одного из районов Рязанской области обратилось в суд с заявлением о взыскании с завода задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за 2005 год в объёме более 4 млн рулей и пени в размере более 1 млн рублей.