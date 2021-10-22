«Объявлен день траура»: что известно о взрыве на заводе в Рязанской области

Жертвами взрыва на заводе в посёлке Лесное Шиловского района Рязанской области, прогремевшего утром 22 октября, стали, по последним официальным данным, 16 человек. Точная причина инцидента устанавливается. СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Как выяснил RT, за последние годы контролирующие органы несколько раз выявляли на предприятии серьёзные нарушения правил безопасности.

Жертвами взрыва на заводе в посёлке Лесное Шиловского района Рязанской области, произошедшего утром 22 октября, стали, по последним официальным данным, 16 человек. Информацию о числе погибших подтвердил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

По данным МЧС, информация о происшествии поступила в 08:22 мск.

Как рассказали в Следственном комитете, возгорание произошло на территории ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик», в помещении, используемом ООО «Разряд». По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина в регион были направлены криминалисты, расследование дела поручено Главному следственному управлению центрального аппарата СК.

«Следствием рассматриваются различные версии причин пожара. Однозначно говорить о причинах произошедшего можно будет после проведения ряда экспертиз», — отметили в ведомстве.

Взрыв на заводе

«Речь идёт о частной компании ООО «Разряд», это гражданское предприятие по производству промышленных взрывчатых веществ», — пояснил источник RT в прокуратуре региона.

Глава районной администрации Владимир Луканцов сообщил, что завод находится на удалении 2 км от населённого пункта.

На место инцидента также прибыл врио главы МЧС России Александр Чуприян вместе с оперативной группой центрального аппарата ведомства. После осмотра места взрыва он провёл совещание с представителями правительства и правоохранительных органов региона, на котором обсуждалась организация аварийно-спасательных работ.

В МЧС уточнили, что открытое горение на месте пожара ликвидировано.

Кроме того, Чуприян отметил, что в цеху находятся несколько тонн селитры, однако она не представляет угрозы. Он уточнил, что специалисты разбавляют её водой, тем самым исключая возможность повторного взрыва.

Также на russian.rt.com Жертвами взрыва на заводе в Рязанской области стали 16 человек

Официальный представитель Ростехнадзора Андрей Вилль уточнил, что в ближайшее время ведомство начнёт опрос работников организации.

В свою очередь, жительница посёлка Лесной рассказала RT, что у всех погибших при взрыве остались дети.

«У нас весь посёлок на ушах. У Аникина двое детей. У Игоря Расходчикова двое детей. Старшей дочери, Виктории, 17 лет, младшей, Софии, восемь. С Викой мы вместе ходим на тренировки. Сын Алпатова — мой бывший одноклассник. Ему 19 лет. Учился хорошо. Окончил школу с медалью. Хороший и отзывчивый парень. У Камалова остался 18-летний сын», — рассказала она.

Вместе с тем губернатор Рязанской области Николай Любимов выразил соболезнования родным погибших и пообещал оказать им необходимую помощь.

«Уже сейчас могу сказать, что семьям погибших будет выделено по 1 млн рублей», — сказал он.

Глава региона добавил, что 25 октября в области объявлен день траура по погибшим. Он поручил отменить все развлекательные мероприятия в этот день.

«25 октября в Рязанской области будет объявлено днём траура. Следует отменить все развлекательные мероприятия, на зданиях ЦИОГВ, администраций городов, районов, посёлков флаги должны быть приспущены», — отметил Любимов.

Как выяснил RT, за последние годы контролирующие органы выявляли на «Разряде» серьёзные нарушения правил безопасности.

Так, согласно данным базы «Контур.Фокус», в 2019 году на предприятии обнаружили нарушения, связанные с пожарной безопасностью: по имеющимся сведениям, сотрудники не осуществляют необходимый осмотр электрооборудования и сетей. Кроме того, на предприятии не хватало заземлителей. К тому же, по заявлению прокуратуры, рабочие при производстве пользовались небезопасными инструментами.

В 2018 году проверка установила, что на заводе нарушаются правила хранения взрывчатых веществ и правила защиты помещений от попадания молний.

Также по теме «Информация о пропавших не подтвердилась»: что известно о взрывах на оборонном заводе в Дзержинске В результате ЧП на территории ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области пострадали 42 человека. На территории оборонного...

Предприятие «Эластик», по имеющимся данным, было образовано в 2000 году и занималось производством оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В 2015 году было введено конкурсное управление. В настоящее время завод распродаёт имущество, последний договор купли-продажи был заключён 21 октября 2021 года.

По информации СПАРК-Интерфакс, судами рассматриваются ещё три арбитражных дела, в которых участвует завод, у предприятия есть долги и по налогам: за всё время работы в отношении него было заведено 178 исполнительных производств по налогам и сборам на сумму более 812 млн рублей.

Кроме того, в 2006 году управление пенсионного фонда одного из районов Рязанской области обратилось в суд с заявлением о взыскании с завода задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за 2005 год в объёме более 4 млн рулей и пени в размере более 1 млн рублей.