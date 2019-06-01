«Информация о пропавших не подтвердилась»: что известно о взрывах на оборонном заводе в Дзержинске

В результате ЧП на территории ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области пострадали 39 человек. На территории оборонного предприятия начался пожар, за ним последовало несколько взрывов. Разрушено административное здание. В домах, расположенных поблизости, выбиты стёкла. Как сообщили в МЧС, открытое горение на заводе удалось ликвидировать. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов.

В результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области пострадали по меньшей мере 39 человек. По предварительной информации, жертв нет. Разрушено административное здание.

«По состоянию на 16:00: пострадали 39 человек, 29 пациентам помощь оказана на месте. Госпитализированы десять пострадавших. Из них восемь человек в состоянии средней тяжести с осколочными поверхностными ранениями и ушибами мягких тканей доставлены в больницу скорой медицинской помощи города Дзержинска. Ещё два человека в состоянии средней тяжести, ближе к удовлетворительному, доставлены в госпиталь ветеранов войн Нижегородской области», — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава РФ.

Как отметил замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов, информация о пропавших без вести не подтвердилась.

Правительство региона приняло решение ввести режим ЧС в Дзержинске и близлежащих посёлках.

«В Дзержинске, а также посёлках Пыра, Желнино, Лесной Кордон введён режим ЧС. Это позволяет оперативно привлекать средства и силы для ликвидации последствий взрыва в ГосНИИ «Кристалл», — цитирует РИА Новости пресс-службу правительства региона.

При этом нет необходимости эвакуировать местных жителей, поскольку угрозы населению нет, сообщил журналистам мэр города Иван Носков. В оперативном штабе также отметили, что вероятность повторных взрывов исключена.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов). На место ЧП выехали следователи и криминалисты.

Как сообщили в МЧС, открытое горение на предприятии удалось потушить. Ранее пожару был присвоен повышенный ранг сложности, его площадь составила 100 кв. м.

В ГосНИИ «Кристалл» заявили, что в цехе, где произошёл взрыв, работали пять человек, их всех успели эвакуировать.

В пресс-службе администрации Дзержинска уточнили, что последствия взрыва на предприятии ощущались в городе, но серьёзно инфраструктура не пострадала.

«В самом Дзержинске свет «моргал». Вылетели стёкла, но коммуникации не нарушены, по квартирам — так, чтобы жить в них нельзя было, — данных нет. Разрушенных зданий в городе нет», — приводит ТАСС слова представителя городской администрации.

Мэр Дзержинска пообещал, что в кратчайшие сроки коммунальные службы вставят выбитые стёкла.

«Пока мы видим только выбитые стекла. Режим ЧС позволяет сразу же начать восстановительные работы. Уже проведены переговоры с борским стекольным заводом. Из Нижнего Новгорода направляется ремонтная бригада, которая позволит оперативно восстановить все разрушения», — сказал Носков.

Угрозы повторных взрывов, по информации городских властей, нет. Кроме того, оцеплена часть трассы М7.

«На М7 есть поворот на завод «Кристалл». Сама трасса работает, но сейчас там перекрыт поворот, чтобы обезопасить людей, чтобы никто ближе к территории завода не прошёл», — приводит РИА Новости сообщение администрации города.

4 апреля на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошёл ещё один инцидент. Тогда на предприятии прогремел взрыв в цехе по производству взрывчатых веществ, здание площадью около 180 кв. м оказалось полностью уничтожено. Начался пожар, который распространился на площадь 150 кв. м. В результате ЧП никто не пострадал.

ГосНИИ «Кристалл» — предприятие оборонно-промышленного комплекса, которое занимается разработкой технологических процессов производства взрывчатых веществ, созданием методики обеспечения безопасности взрывоопасных производств и другими видами работ, сопряжёнными с научно-техническим и технологическим обеспечением в области создания взрывчатых веществ.

ЧП на промышленных предприятиях

В январе 2019 года на территории завода «Полипласт» в Ленинградской области произошёл взрыв, спровоцировавший пожар.

Одно из зданий предприятия оказалось разрушено, около 72 человек были эвакуированы. Пострадали пять человек.

Также по теме Взрыв на заводе «Авангард»: что известно о ЧП в Ленобласти Два человека погибли в результате взрыва на пиротехническом заводе «Авангард» в Гатчине, сообщает МЧС. Ещё двое госпитализированы, их...

В октябре 2018 года в результате взрыва на пиротехническом заводе «Авангард» в Гатчине, Ленинградская область, погибли пять человек. Было разрушено около 30% завода.

Пострадали также дома, расположенные неподалёку от завода, — 15 частных и один многоквартирный. В некоторых из них выбило стёкла, была повреждена кровля. Кроме того, пострадала электроподстанция, питающая насосную станцию, которая обеспечивает водой один из близлежащих населённых пунктов.

В процессе выяснения обстоятельств инцидента под арест взяли сначала главного инженера завода, а затем и директора предприятия.

31 августа 2018 года произошёл взрыв в здании утилизации мин на крупном оборонном заводе имени Свердлова в Нижегородской области. В результате взрыва начался пожар на площади около 100 кв. м.

В результате инцидента погибли пять человек, шесть рабочих получили травмы, четверо из них были госпитализированы.