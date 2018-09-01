В Дзержинске объявлен трёхдневный траур по погибшим при взрыве на заводе

В Дзержинске объявили трёхдневный траур по погибшим в результате взрыва на заводе имени Свердлова, все праздничные мероприятия отменены, заявили в пресс-службе городской администрации.

«Глава администрации Дзержинска Виктор Нестеров объявил трёхдневный траур по погибшим в результате взрыва на заводе имени Свердлова», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что с 1 по 3 сентября флаги на административных зданиях города будут приспущены и отменены все праздничные мероприятия.

Линейки в честь 1 сентября начнутся с минуты молчания.

Ранее сообщалось, что при взрыве на оборонном заводе имени Я.М. Свердлова погибли три человека, трое пострадали и трое пропали без вести.