Взрыв на заводе «Авангард»: что известно о ЧП в Ленобласти

Два человека погибли в результате взрыва на пиротехническом заводе «Авангард» в Гатчине, сообщает МЧС. Ещё двое госпитализированы, их извлекли из-под завалов. Поиски четверых продолжаются. В министерстве уточнили, что детонация произошла в ходе работ на предприятии. При этом разрушения значительные: взрывной волной повредило около трети здания. Обесточены 80 домов. На месте инцидента работают экстренные службы, сотрудники Следственного комитета и криминалисты. В связи с инцидентом временно приостановлено железнодорожное движение на Лужском направлении.

Два человека погибли в результате взрыва на заводе «Авангард» в Ленинградской области. Об этом сообщает МЧС.

«Два человека погибли, двое госпитализированы», — заявили в ведомстве.

При этом власти Ленобласти опровергли данные о том, что среди пострадавших от взрыва в Гатчине был ребёнок, ранее опубликованную ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Согласно информации, доложенной с места событий, это не подтверждается, это фейк», — передаёт ТАСС информацию пресс-службы областной администрации.

Ранее также сообщалось, что под завалами, образовавшимися в результате взрыва, могут находиться четыре человека. Как сообщил представитель МЧС в эфире телеканала «Россия 24» Тимур Хикматов, спасатели извлекли двоих пострадавших.

«По нашим данным, под завалами находятся четыре человека и, по самым последним оперативным данным, из-под завалов извлекли второго человека. Работы продолжаются», — сказал Хикматов. Он отметил, что на заводе произошёл технологический взрыв без последующего возгорания.

«Он произошёл в результате работ на заводе, это не теракт»,— уточнил представитель МЧС. При этом Тимур Хикматов отметил, что опасности для жилых домов, расположенных у завода, где произошёл взрыв, нет.

По данным МЧС, взрыв нанёс существенный урон производственным зданиям — разрушено порядка 30% завода.

Позднее в сети появилось видео, опубликованное очевидцем происшествия. Из комментариев автора следует, что вокруг здания после взрыва разбросаны столбы и арматура, а также продолжают взрываться петарды.

На месте инцидента работают оперативно-следственная группа под руководством первого заместителя руководителя следственного управления СК России по Ленобласти, следователи-криминалисты, а также сотрудники отдела по расследованию особо важных дел. На месте происшествия побывал также губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Взрыв на заводе пиротехники в Гатчине, предварительно — бытовой корпус. Выехал на место. Службы подняты по тревоге», — написал он в своём Instagram.

Из-за взрыва была повреждена контактная сеть на железной дороге. В частности, железнодорожное движение на Лужском направлении временно остановлено, задержан один пригородный электропоезд. По последним данным, повреждённая железнодорожная инфраструктура восстановлена, задержек в движении поездов не прогнозируется.

Предприятие с историей



Завод «Авангард» начал производить пиротехнику ещё в 1944 году. Предприятие расположено в населённом пункте Малые Колпаны Гатчинского района Ленинградской области.

В 1960-х его расширили, добавив несколько новых структурных подразделений, а сам завод был переименован в Гатчинский завод металлоизделий. С 2002 года предприятие получило название «Авангард». В наши дни на нём трудятся более 700 человек.

Помимо пиротехники, завод производит кемпинговую мебель и металлические карнизы. Среди пиротехнических товаров завода — хлопушки, бенгальские свечи, наборы игрушек, конфетти и серпантины. Согласно информации с официального сайта компании, выпускаемая продукция имеет все необходимые сертификаты и лицензии.

Как сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Ленинградской области, следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва.

«Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека»)», — говорится в сообщении.