Число погибших при взрыве в Гатчине возросло до двух
Число погибших в результате взрыва на заводе пиротехники в Гатчине возросло до двух. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
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«Из-под завалов извлечено тело второго погибшего», — рассказали агентству.
Ранее сообщалось, что один человек погиб при взрыве в Гатчине.
Взрыв произошёл на заводе «Авангард» в Ленинградской области.
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