Власти подтвердили взрыв на заводе под Петербургом
Взрыв произошёл на заводе «Авангард» в Ленинградской области. Эту информацию подтвердили в пресс-службе областного правительства.
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Об этом сообщает ТАСС.
«Взрыв на заводе «Авангард», производящем пиротехнику», — сказали в пресс-службе.
Ранее СМИ сообщили о взрыве на заводе в Гатчине Ленинградской области.
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