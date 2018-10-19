Власти подтвердили взрыв на заводе под Петербургом

Взрыв произошёл на заводе «Авангард» в Ленинградской области. Эту информацию подтвердили в пресс-службе областного правительства.

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Об этом сообщает ТАСС. «Взрыв на заводе «Авангард», производящем пиротехнику», — сказали в пресс-службе. Ранее СМИ сообщили о взрыве на заводе в Гатчине Ленинградской области.