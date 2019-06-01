Роспотребнадзор начал исследования воздуха в жилой зоне в Дзержинске

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Специалисты Роспотребнадзора организовали лабораторные исследования атмосферного воздуха около жилых домов, расположенных рядом с заводом «Кристалл» в Дзержинске, где произошли взрывы.
Роспотребнадзор начал исследования воздуха в жилой зоне в Дзержинске
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«В связи с поступлением в управление Роспотребнадзора по Нижегородской области 1 июня информации о взрывах в Дзержинске специалистами управления Роспотребнадзора незамедлительно организованы лабораторные исследования атмосферного воздуха около ближайших жилых домов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области произошли взрывы, властями создан оперативный штаб.

По последним данным, причиной взрыва в цехе по производству тротила стало нарушение технологического процесса.

Как отметили в региональном Минздраве, в результате ЧП осколочные ранения получили по меньшей мере 19 человек.

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