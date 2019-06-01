В Дзержинске произошли взрывы в ГосНИИ «Кристалл»

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В ГосНИИ «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области произошли взрывы, создан оперативный штаб.
В Дзержинске произошли взрывы в ГосНИИ «Кристалл»
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

«На место выехал заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов вместе с руководителем ГУ МЧС по Нижегородской области Валерием Синьковым», — сообщили в пресс-службе правительства.

Отмечается, что обстоятельства происшествия выясняются.

Источник в экстренных службах сообщил, что взрывы произошли в цехе по производству тротила. По его словам, взрывы были достаточно мощными, начался пожар.

В свою очередь, в администрации города сообщили, что два взрыва произошло в западной части Дзержинска.

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