В результате взрывов на заводе в Дзержинске пострадали 19 человек

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В результате взрыва в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области от осколочных ранений пострадали 19 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.
В результате взрывов на заводе в Дзержинске пострадали 19 человек
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Отмечается, что у большинства пострадавших «осколочные ранения легкой и средней степени тяжести».

На самом предприятии сообщили, что по предварительной информации, жертв нет. На месте работают бригады МЧС.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что в результате взрывов на заводе «Кристалл» было разрушено административное здание.

По данным пресс-службе МЧС, площадь пожара составляет 100 кв. метров. Ему присвоен третий номер сложности.

Ранее стало известно, что в ГосНИИ «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области произошли взрывы, властями создан оперативный штаб.

Представитель экстренных служб Нижегородской области сообщил, что причиной взрыва в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» в Дзержинске стало нарушение технологического процесса.

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