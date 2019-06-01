В результате взрывов на заводе в Дзержинске пострадали 19 человек

В результате взрыва в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области от осколочных ранений пострадали 19 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Отмечается, что у большинства пострадавших «осколочные ранения легкой и средней степени тяжести».

На самом предприятии сообщили, что по предварительной информации, жертв нет. На месте работают бригады МЧС.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что в результате взрывов на заводе «Кристалл» было разрушено административное здание.

По данным пресс-службе МЧС, площадь пожара составляет 100 кв. метров. Ему присвоен третий номер сложности.

Ранее стало известно, что в ГосНИИ «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области произошли взрывы, властями создан оперативный штаб.

Представитель экстренных служб Нижегородской области сообщил, что причиной взрыва в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» в Дзержинске стало нарушение технологического процесса.