Очевидец рассказал о взрывах на заводе в Дзержинске
- @dzr_dtp
- vk.com
«Я сейчас в Дзержинске нахожусь, а у меня друзья в Нижнем Новгороде. Взрыв был слышен в Нижнем Новгороде. 30 километров от города», — рассказал один из очевидцев ЧП телеканалу «360».
Он отметил, что сильный дым перестал подниматься над заводом. Как сказал собеседник, на одной территории находятся «Завод имени Я.М. Свердлова» и «Кристалл».
Ранее в ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области произошли взрывы, властями создан оперативный штаб.
Как отметили в региональном Минздраве, в результате ЧП осколочные ранения получили по меньшей мере 19 человек.
Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов заявил, что после ЧП два человека пропали без вести.