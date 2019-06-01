Очевидец рассказал о взрывах на заводе в Дзержинске

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Очевидец рассказал о взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске, отметив, что они были слышны в Нижнем Новгороде.
Очевидец рассказал о взрывах на заводе в Дзержинске
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«Я сейчас в Дзержинске нахожусь, а у меня друзья в Нижнем Новгороде. Взрыв был слышен в Нижнем Новгороде. 30 километров от города», — рассказал один из очевидцев ЧП телеканалу «360».

Он отметил, что сильный дым перестал подниматься над заводом. Как сказал собеседник, на одной территории находятся «Завод имени Я.М. Свердлова» и «Кристалл».

Ранее в ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области произошли взрывы, властями создан оперативный штаб.

Как отметили в региональном Минздраве, в результате ЧП осколочные ранения получили по меньшей мере 19 человек.

Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов заявил, что после ЧП два человека пропали без вести.

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