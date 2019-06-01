Два человека пропали без вести после ЧП в Дзержинске

Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что два человека пропали без вести после взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске.

«У нас есть понимание, что двое пропали без вести и 16 пострадали от осколков этого взрыва», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что взрывной волной выбило стекла в районе трёх километров от места взрыва, затронуты заводские территории, край города.

По его словам, в настоящее время ситуация находится под контролем.

Ранее в региональном Минздраве сообщали, что в результате взрыва в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области от осколочных ранений пострадали 19 человек.