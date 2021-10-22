СК возбудил дело по факту пожара на заводе в Рязанской области
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в заявлении на сайте ведомства.
Уточняется, что глава СК Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата для помощи в расследовании происшествия.
Ранее в Минздраве сообщили, что в результате пожара в пороховом цеху на заводе в Рязанской области погибли 16 человек, ещё один получил ожоги 80% поверхности тела.