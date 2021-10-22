СК возбудил дело по факту пожара на заводе в Рязанской области

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности по факту смерти людей при пожаре на заводе в Рязанской области. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Уточняется, что глава СК Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата для помощи в расследовании происшествия.

Ранее в Минздраве сообщили, что в результате пожара в пороховом цеху на заводе в Рязанской области погибли 16 человек, ещё один получил ожоги 80% поверхности тела.