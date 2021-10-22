СК возбудил дело по факту пожара на заводе в Рязанской области

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Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности по факту смерти людей при пожаре на заводе в Рязанской области. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
СК возбудил дело по факту пожара на заводе в Рязанской области
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Уточняется, что глава СК Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата для помощи в расследовании происшествия.

Ранее в Минздраве сообщили, что в результате пожара в пороховом цеху на заводе в Рязанской области погибли 16 человек, ещё один получил ожоги 80% поверхности тела.

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