В Минздраве России подтвердили гибель 16 человек при пожаре под Рязанью
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- РИА Новости
«По предварительным данным на 11:30 мск, в результате инцидента погибли 16 человек. В настоящее время проводится медицинская эвакуация пострадавшего в инциденте в Рязанской области в областную больницу», — приводит его слова РИА Новости.
По поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко для оказания помощи привлекли специалистов-комбустиологов НМИЦ хирургии им. Вишневского Минздрава России.
Всего в момент инцидента в цехе находились 17 человек.
Врио главы МЧС России Александр Чуприян вылетает в Рязанскую область с целью координации сил и средств по ликвидации чрезвычайной ситуации.
Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.