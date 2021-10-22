В Минздраве России подтвердили гибель 16 человек при пожаре под Рязанью

Короткая ссылка
В результате взрыва и пожара в пороховом цехе завода под Рязанью погибли 16 человек, ещё один получил ожоги 80% поверхности тела, заявил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.
В Минздраве России подтвердили гибель 16 человек при пожаре под Рязанью
  • © МЧС России
  • РИА Новости

«По предварительным данным на 11:30 мск, в результате инцидента погибли 16 человек. В настоящее время проводится медицинская эвакуация пострадавшего в инциденте в Рязанской области в областную больницу», — приводит его слова РИА Новости.

По поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко для оказания помощи привлекли специалистов-комбустиологов НМИЦ хирургии им. Вишневского Минздрава России.

Всего в момент инцидента в цехе находились 17 человек.

Врио главы МЧС России Александр Чуприян вылетает в Рязанскую область с целью координации сил и средств по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить