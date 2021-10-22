Прокуратура организовала проверку по факту пожара на заводе под Рязанью

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Прокуратура Рязанской области организовала проверку по факту пожара в пороховом цехе на заводе в Шиловском районе.
Прокуратура организовала проверку по факту пожара на заводе под Рязанью
  • РИА Новости

«В связи с поступившим сообщением о пожаре на пороховом складе предприятия, расположенного в Шиловском районе, прокуратурой области организована проверка», — говорится в официальном сообщении на сайте ведомства.

Работу по координации органов контролирует и. о. прокурора области Никита Зубко.

По предварительным данным, 16 человек погибли при взрыве на пороховом заводе под Рязанью.

Врио главы МЧС России Александр Чуприян вылетает в Рязанскую область с целью координации сил и средств по ликвидации чрезвычайной ситуации.

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