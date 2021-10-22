Врио главы МЧС Чуприян вылетает в Рязанскую область, где произошёл пожар в пороховом цехе
- © МЧС РФ
- РИА Новости
«С целью координации сил и средств по ликвидации ЧС в Шиловский район Рязанской области вылетает врио главы МЧС России Александр Чуприян», — сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
По предварительным данным, 16 человек погибли при взрыве на пороховом заводе под Рязанью.
Издание Life.ru опубликовало фото с места происшествия. На кадрах видно, что здание разрушено.
Всего в момент инцидента в цехе находились 17 человек.