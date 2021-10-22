Врио главы МЧС Чуприян вылетает в Рязанскую область, где произошёл пожар в пороховом цехе

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Врио главы МЧС России Александр Чуприян вылетает в Рязанскую область, где произошёл пожар в пороховом цехе на заводе.
Врио главы МЧС Чуприян вылетает в Рязанскую область, где произошёл пожар в пороховом цехе
  • © МЧС РФ
  • РИА Новости

«С целью координации сил и средств по ликвидации ЧС в Шиловский район Рязанской области вылетает врио главы МЧС России Александр Чуприян», — сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

По предварительным данным, 16 человек погибли при взрыве на пороховом заводе под Рязанью.

Издание Life.ru опубликовало фото с места происшествия. На кадрах видно, что здание разрушено.

Всего в момент инцидента в цехе находились 17 человек.

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