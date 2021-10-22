Интерфакс: 16 человек погибли при взрыве на пороховом заводе под Рязанью

Короткая ссылка
По предварительным данным, 16 человек погибли при взрыве на пороховом заводе под Рязанью, сообщил Интерфаксу информированный источник.

Согласно источнику, «при обследовании места пожара выживших не обнаружено».

На место инцидента направлена санавиация.

Ранее сообщалось, что в результате пожара погибли семь человек.

Всего в момент инцидента в цехе находились 17 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить