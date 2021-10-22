Интерфакс: 16 человек погибли при взрыве на пороховом заводе под Рязанью

По предварительным данным, 16 человек погибли при взрыве на пороховом заводе под Рязанью, сообщил Интерфаксу информированный источник.

Согласно источнику, «при обследовании места пожара выживших не обнаружено». На место инцидента направлена санавиация. Ранее сообщалось, что в результате пожара погибли семь человек. Всего в момент инцидента в цехе находились 17 человек.