Интерфакс: семь человек погибли при пожаре на заводе в Рязанской области

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По предварительным данным, семь человек погибли при пожаре в цехе по производству пороха на заводе в Рязанской области. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.
Интерфакс: семь человек погибли при пожаре на заводе в Рязанской области
  • РИА Новости

Источник ТАСС сообщил, что в результате инцидента пострадали 15 человек.

В МЧС России подтвердили сообщения о пожаре в цеху на предприятии под Рязанью, добавив, что в результате происшествия есть пострадавшие.

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