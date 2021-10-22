Интерфакс: семь человек погибли при пожаре на заводе в Рязанской области
По предварительным данным, семь человек погибли при пожаре в цехе по производству пороха на заводе в Рязанской области. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.
- РИА Новости
Источник ТАСС сообщил, что в результате инцидента пострадали 15 человек.
В МЧС России подтвердили сообщения о пожаре в цеху на предприятии под Рязанью, добавив, что в результате происшествия есть пострадавшие.
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