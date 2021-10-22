Центральный аппарат СК будет расследовать пожар на заводе про Рязанью

Пожар на пороховом заводе в Рязанской области будет расследовать центральный аппарат СК по статье о нарушении требований промышленной безопасности. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в результате пожара пострадали 17 человек, из них 15 погибли, один госпитализирован.

«Судьба ещё одного человека остаётся неизвестной», — пояснили в ведомстве.

СК возбудил дело по факту пожара на заводе в Рязанской области.