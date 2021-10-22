Центральный аппарат СК будет расследовать пожар на заводе про Рязанью
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«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в результате пожара пострадали 17 человек, из них 15 погибли, один госпитализирован.
«Судьба ещё одного человека остаётся неизвестной», — пояснили в ведомстве.
СК возбудил дело по факту пожара на заводе в Рязанской области.