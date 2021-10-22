Центральный аппарат СК будет расследовать пожар на заводе про Рязанью

Короткая ссылка
Пожар на пороховом заводе в Рязанской области будет расследовать центральный аппарат СК по статье о нарушении требований промышленной безопасности. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Центральный аппарат СК будет расследовать пожар на заводе про Рязанью
  • © СК РФ

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в результате пожара пострадали 17 человек, из них 15 погибли, один госпитализирован.

«Судьба ещё одного человека остаётся неизвестной», — пояснили в ведомстве.

СК возбудил дело по факту пожара на заводе в Рязанской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить