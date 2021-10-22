МЧС будет работать на месте пожара под Рязанью до полной расчистки территории
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«Мы будем работать по деблокированию, удалению разрушенных конструкций. Привозят специалистов сейчас, работы будут проводиться до тех пор, пока мы полностью не зачистим эту территорию», — приводит его слова ТАСС.
Представитель ведомства добавил, что на месте ЧП сейчас проводят проливку и разборку разрушенных конструкций.
В Минздраве России ранее подтвердили гибель 16 человек при пожаре под Рязанью.
Последний выживший мужчина, получивший ожоги 80% площади поверхности тела, также скончался.
По словам Чуприяна, причиной пожара стал взрыв.