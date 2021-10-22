МЧС будет работать на месте пожара под Рязанью до полной расчистки территории

Сотрудники МЧС России будут проводить работы на месте пожара в пороховом центре на заводе под Рязанью вплоть до полной расчистки территории, заявил врио главы МЧС Александр Чуприян.

«Мы будем работать по деблокированию, удалению разрушенных конструкций. Привозят специалистов сейчас, работы будут проводиться до тех пор, пока мы полностью не зачистим эту территорию», — приводит его слова ТАСС.

Представитель ведомства добавил, что на месте ЧП сейчас проводят проливку и разборку разрушенных конструкций.

В Минздраве России ранее подтвердили гибель 16 человек при пожаре под Рязанью.

Последний выживший мужчина, получивший ожоги 80% площади поверхности тела, также скончался.

По словам Чуприяна, причиной пожара стал взрыв.