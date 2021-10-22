МЧС будет работать на месте пожара под Рязанью до полной расчистки территории

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Сотрудники МЧС России будут проводить работы на месте пожара в пороховом центре на заводе под Рязанью вплоть до полной расчистки территории, заявил врио главы МЧС Александр Чуприян.
МЧС будет работать на месте пожара под Рязанью до полной расчистки территории
  • © ГУ МЧС России по Рязанской области

«Мы будем работать по деблокированию, удалению разрушенных конструкций. Привозят специалистов сейчас, работы будут проводиться до тех пор, пока мы полностью не зачистим эту территорию», — приводит его слова ТАСС.

Представитель ведомства добавил, что на месте ЧП сейчас проводят проливку и разборку разрушенных конструкций.

В Минздраве России ранее подтвердили гибель 16 человек при пожаре под Рязанью.

Последний выживший мужчина, получивший ожоги 80% площади поверхности тела, также скончался.

По словам Чуприяна, причиной пожара стал взрыв.

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