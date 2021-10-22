Пострадавший при пожаре на заводе под Рязанью скончался в больнице
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.
«Пострадавший на пожаре в п. Лесной Шиловского района Рязанской области, доставленный в ОКБ, скончался», — говорится в заявлении.
Помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов ранее заявил, что в результате взрыва и пожара в пороховом цеху завода под Рязанью погибли 16 человек, ещё один получил ожоги 80% площади поверхности тела.
Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.