Власти Рязанской области подтвердили гибель 17 человек при ЧП на заводе

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На месте взрыва и пожара в пороховом цехе на территории завода в Рязанской области завершены поисково-спасательные работы. В результате ЧП, по последним данным, погибли 17 человек.
Власти Рязанской области подтвердили гибель 17 человек при ЧП на заводе
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

«Поисково-спасательные работы завершены. 17 погибших», — заявили местные власти. 

Ранее врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщил, что в пороховом цехе на заводе в Рязанской области произошёл взрыв.

В Рязанской области 25 октября объявлено днём траура.

Жительница посёлка Лесной рассказала RT, что у всех погибших в результате ЧП в Рязанской области остались дети.

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