Власти Рязанской области подтвердили гибель 17 человек при ЧП на заводе

На месте взрыва и пожара в пороховом цехе на территории завода в Рязанской области завершены поисково-спасательные работы. В результате ЧП, по последним данным, погибли 17 человек.

РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на правительство региона. «Поисково-спасательные работы завершены. 17 погибших», — заявили местные власти. Ранее врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщил, что в пороховом цехе на заводе в Рязанской области произошёл взрыв. В Рязанской области 25 октября объявлено днём траура. Жительница посёлка Лесной рассказала RT, что у всех погибших в результате ЧП в Рязанской области остались дети.