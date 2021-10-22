Власти Рязанской области подтвердили гибель 17 человек при ЧП на заводе
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на правительство региона.
«Поисково-спасательные работы завершены. 17 погибших», — заявили местные власти.
Ранее врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщил, что в пороховом цехе на заводе в Рязанской области произошёл взрыв.
В Рязанской области 25 октября объявлено днём траура.
Жительница посёлка Лесной рассказала RT, что у всех погибших в результате ЧП в Рязанской области остались дети.