Местная жительница: у всех погибших при ЧП на заводе под Рязанью остались дети
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- РИА Новости
«У нас весь посёлок на ушах. У всех погибших остались дети», — рассказала она.
Она отметила, что у некоторых погибших осталось по двое детей.
Как рассказал RT один из местных жителей, на заводе занимались не производством, а утилизацией боеприпасов.
«Там в основном молодёжь погибла, жалко. Многих знал», — заявил он.
Ранее девушка одного из рабочих, погибших в результате взрыва на заводе под Рязанью, рассказала RT, что сначала не поверила, что её молодой человек погиб. У них осталась трёхмесячная дочь.
В Минздраве России ранее подтвердили гибель 16 человек при ЧП на заводе под Рязанью.
Последний выживший мужчина, получивший ожоги 80% площади поверхности тела, также скончался.