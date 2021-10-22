Местная жительница: у всех погибших при ЧП на заводе под Рязанью остались дети

Жительница посёлка Лесной рассказала RT, что у всех погибших в результате взрыва на заводе в Рязанской области остались дети.

«У нас весь посёлок на ушах. У всех погибших остались дети», — рассказала она.

Она отметила, что у некоторых погибших осталось по двое детей.

Как рассказал RT один из местных жителей, на заводе занимались не производством, а утилизацией боеприпасов.

«Там в основном молодёжь погибла, жалко. Многих знал», — заявил он.

Ранее девушка одного из рабочих, погибших в результате взрыва на заводе под Рязанью, рассказала RT, что сначала не поверила, что её молодой человек погиб. У них осталась трёхмесячная дочь.

В Минздраве России ранее подтвердили гибель 16 человек при ЧП на заводе под Рязанью.

Последний выживший мужчина, получивший ожоги 80% площади поверхности тела, также скончался.