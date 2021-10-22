Девушка погибшего при ЧП на заводе под Рязанью рассказала о произошедшем

Девушка одного из рабочих, погибших в результате взрыва на заводе под Рязанью, рассказала RT, что сначала не поверила, что её молодой человек погиб. У них осталась трёхмесячная дочь.

По её словам, у мужчины 11 октября был день рождения, к нему приходили коллеги с работы.

«А сейчас я вижу все эти имена в списке. Вот он ушёл на работу, как обычно, — и теперь вот так», — рассказала Марина.

О смерти своего молодого человека она узнала от общего друга — пожарного, которого вызвали на место ЧП.

«Я даже не слышала взрыва, поэтому не поверила», — призналась она.

Также девушка рассказала, что мужчина ранее не говорил ей, что работает на опасном производстве.

«Он не говорил о том, что это опасно, — он говорил, что это тяжело, тяжёлое производство», — заявила она.

Ранее врио главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что в пороховом цехе на заводе в Рязанской области по неизвестным причинам произошёл взрыв.

В Минздраве России ранее подтвердили гибель 16 человек при ЧП на заводе под Рязанью.

Последний выживший мужчина, получивший ожоги 80% площади поверхности тела, также скончался.