В Рязанской области 25 октября объявлен днём траура по погибшим при пожаре
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- РИА Новости
Как отметил Любимов, семьям погибших будет выделено по 1 млн рублей.
«25 октября в Рязанской области будет объявлен днём траура. Следует отменить все развлекательные мероприятия, на зданиях ЦИОГВ, администраций городов, районов, поселков флаги должны быть приспущены. В сетки регионального теле- и радиовещания необходимо будет внести соответствующие изменения», — написал глава региона во «ВКонтакте».
В Минздраве России ранее подтвердили гибель 16 человек при пожаре под Рязанью.
Последний выживший мужчина, получивший ожоги 80% площади поверхности тела, также скончался.
По словам Чуприяна, причиной пожара стал взрыв.