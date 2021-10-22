В Рязанской области 25 октября объявлен днём траура по погибшим при пожаре на заводе. Об этом заявил губернатор региона Николай Любимов.

Как отметил Любимов, семьям погибших будет выделено по 1 млн рублей.

«25 октября в Рязанской области будет объявлен днём траура. Следует отменить все развлекательные мероприятия, на зданиях ЦИОГВ, администраций городов, районов, поселков флаги должны быть приспущены. В сетки регионального теле- и радиовещания необходимо будет внести соответствующие изменения», — написал глава региона во «ВКонтакте».

В Минздраве России ранее подтвердили гибель 16 человек при пожаре под Рязанью.

Последний выживший мужчина, получивший ожоги 80% площади поверхности тела, также скончался.

По словам Чуприяна, причиной пожара стал взрыв.