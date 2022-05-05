В Российской гильдии риелторов прокомментировали ситуацию на рынке загородной недвижимости в Подмосковье

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Руководитель комитета по загородной недвижимости Российской гильдии риелторов Валерий Лукинов прокомментировал ситуацию на рынке загородной недвижимости в Московской области.
В Российской гильдии риелторов прокомментировали ситуацию на рынке загородной недвижимости в Подмосковье
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«Сейчас рынок немного приутих, скажем так», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, конец апреля — начало мая традиционно проходит «вяло», а всплеск будет в начале июня.

«Цены снизятся ближе к ноябрю и декабрю. Почему? Потому что на те неликвидные дачи и коттеджи, которые не успеют реализовать до конца года, будут традиционные скидки. Но надо понимать, что ликвидные предложения будут востребованы всегда, и на них цены не снижаются», — отметил Лукинов.

Он напомнил, что цены зависят от типа недвижимости и близости к МКАД.

Ранее НСН сообщала, что для застройщиков в Москве ввели новые меры поддержки.

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