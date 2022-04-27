В Москве приняли решение об автоматическом продлении статусов промкомплексов и технопарков

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Статус промышленных комплексов и технопарков в Москве будет продлеваться автоматически. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.
В Москве приняли решение об автоматическом продлении статусов промкомплексов и технопарков
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Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

Предприятия и организации, имеющие указанный статус, освобождаются от необходимости подтверждать его. Такая мера позволит сохранить городские льготы по налогам на прибыль и имущество, а также пользоваться другими мерами поддержки.

На данный момент специальные статусы имеют 122 компании.

Ранее НСН сообщала, что в Москве перечислили более 35,2 млрд рублей по упрощённой системе налогообложения в январе — марте 2022 года.

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