В Москве приняли решение об автоматическом продлении статусов промкомплексов и технопарков

Статус промышленных комплексов и технопарков в Москве будет продлеваться автоматически. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

Предприятия и организации, имеющие указанный статус, освобождаются от необходимости подтверждать его. Такая мера позволит сохранить городские льготы по налогам на прибыль и имущество, а также пользоваться другими мерами поддержки.

На данный момент специальные статусы имеют 122 компании.

Ранее НСН сообщала, что в Москве перечислили более 35,2 млрд рублей по упрощённой системе налогообложения в январе — марте 2022 года.