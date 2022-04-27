В Кемеровской области выявили 120 случаев коронавируса за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.
С начала пандемии в регионе заболели 161 352 человека, выздоровели 157 294.
На домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах находятся 1753 пациента.
В целом в России за сутки зарегистрировали 7705 случаев коронавируса, передаёт Newinform.
Ранее завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, профессор Михаил Костинов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в мире.