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Мировое соглашение по делу «Макфы» оценили в 10 млрд рублей

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Стало известно, что проект мирового соглашения между Генпрокуратурой как представителя России и ответчиками по иску по делу «Макфы» предусматривает выплату государству одним из ответчиков, Натальей Юревич, 10 млрд рублей.
Мировое соглашение по делу «Макфы» оценили в 10 млрд рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на документ. Его подлинность подтвердил представляющий ответчиков по иску адвокат Игорь Трунов.

Уточняется, что в рамках соглашения, помимо указанной суммы, Юревич также обязуется ежегодно выплачивать в доход России 1 млрд рублей на гуманитарные нужды в течение срока проведения всей специальной военной операции на Украине.

При этом от Генпрокуратуры требуют отказаться «в полном объёме от всех заявленных исковых требований» к 47 ответчикам по иску.

Также в документе прописано, что будет осуществлён выкуп нынешними собственниками определённого пакета акций предприятия, при этом государство вошло бы во владение этим предприятием и осуществляло определённый государственный контроль.

4 апреля стало известно, что судебные приставы-исполнители наложили арест на имущество всех обособленных предприятий производителя макарон «Макфа».

В конце марта появились сообщения о том, что Генпрокуратура подала иск в отношении «Макфы».

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