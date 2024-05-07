Мировое соглашение по делу «Макфы» оценили в 10 млрд рублей

Стало известно, что проект мирового соглашения между Генпрокуратурой как представителя России и ответчиками по иску по делу «Макфы» предусматривает выплату государству одним из ответчиков, Натальей Юревич, 10 млрд рублей.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на документ. Его подлинность подтвердил представляющий ответчиков по иску адвокат Игорь Трунов.

Уточняется, что в рамках соглашения, помимо указанной суммы, Юревич также обязуется ежегодно выплачивать в доход России 1 млрд рублей на гуманитарные нужды в течение срока проведения всей специальной военной операции на Украине.

При этом от Генпрокуратуры требуют отказаться «в полном объёме от всех заявленных исковых требований» к 47 ответчикам по иску.

Также в документе прописано, что будет осуществлён выкуп нынешними собственниками определённого пакета акций предприятия, при этом государство вошло бы во владение этим предприятием и осуществляло определённый государственный контроль.

4 апреля стало известно, что судебные приставы-исполнители наложили арест на имущество всех обособленных предприятий производителя макарон «Макфа».

В конце марта появились сообщения о том, что Генпрокуратура подала иск в отношении «Макфы».