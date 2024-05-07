Мировое соглашение по делу «Макфы» оценили в 10 млрд рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на документ. Его подлинность подтвердил представляющий ответчиков по иску адвокат Игорь Трунов.
Уточняется, что в рамках соглашения, помимо указанной суммы, Юревич также обязуется ежегодно выплачивать в доход России 1 млрд рублей на гуманитарные нужды в течение срока проведения всей специальной военной операции на Украине.
При этом от Генпрокуратуры требуют отказаться «в полном объёме от всех заявленных исковых требований» к 47 ответчикам по иску.
Также в документе прописано, что будет осуществлён выкуп нынешними собственниками определённого пакета акций предприятия, при этом государство вошло бы во владение этим предприятием и осуществляло определённый государственный контроль.
4 апреля стало известно, что судебные приставы-исполнители наложили арест на имущество всех обособленных предприятий производителя макарон «Макфа».
В конце марта появились сообщения о том, что Генпрокуратура подала иск в отношении «Макфы».